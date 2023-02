Śmierć, wyd. III – recenzja komiksu wyd. Egmont

Nie jest to szkielet w czarnych szatach o tubalnym głosie dosiadający konia o imieniu Pimpuś, a urocza gotka wyglądająca jak nastoletnia fanka Siouxie czy Niny Hagen. Śmierć rozpiera energia. Jest radosna, ciekawska i bardzo odpowiedzialnie podchodzi do swojej pracy, w której haruje na pełen etat. Jak sama mówi, była przy narodzinach wszechświata i to ona położy krzesła na stołach, a następnie zgasi światło.