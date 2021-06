Sandman - 1 - Preludia i nokturny (wyd. 2021) – recenzja komiksu wydawnictwa Egmont

Trzecie wydanie "Preludiów i nokturnów" zostało wzbogacone o nową okładkę niezawodnego Dave'a McKeana oraz komputerowo nałożone kolory, dostosowane do użytego w tym wznowieniu papieru. W albumie znajdziecie też trzy teksty pięknie naświetlające kontekst powstania serii. Jeśli nie czytaliście, to naprawdę jest to rzecz, którą musi poznać każdy szanujący się fan powieści obrazkowych.