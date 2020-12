Potwór z bagien – recenzja komiksu wydawnictwa Egmont

W 2011 r. DC Comics po raz kolejny zrestartowało swoje wydawnicze uniwersum. Tak narodziło się Nowe DC Comics (ang. The New 52). Marka, w ramach której czytelnicy dostali kolejne wersje przygód takich bohaterów, jak Batman, Flash, Superman czy właśnie Potwór z bagien pisany przez Scotta Snydera.

Komiks - renesans gatunku

Siadając do "Potwora z bagien" miałem spore oczekiwania. Po pierwsze za sprawą "Batmana", którego na potrzeby wspomnianego restartu Snyder do spółki z Gregiem Capullo poddał kapitalnemu liftingowi. Po drugie wciąż byłem (i jestem nadal) pod wrażeniem tego, co z postacią Aleca Hollanda wyczyniał Alan Moore. Choć rzecz jasna nie łudziłem się, że ktokolwiek zbliży się do tego poziomu.