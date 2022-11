Potwory - recenzja komiksu wyd. Mucha Comics

Macie déjà vu? No jasne, bo na tym etapie opowieści Windsor-Smith dość ostentacyjnie nawiązuje do formuły znanej z historii o Stevie Rogersie czy Loganie ze wspomnianego "Weapon X". Jednak to zaledwie przystawka przed daniem głównym i co tu ukrywać, konwencjonalna zmyłka. Chwilę później opowieść dość niespodziewanie skręca w rejony ciężkiego dramatu rodzinnego, aby następnie zabrać czytelnika do schyłkowych Niemiec Adolfa Hitlera, a jakby tego było mało, zaserwować horror po linii Stephena Kinga.