Postawa papieża oburzyła świat. Ekspert mówi, co zrobi Watykan

- Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że papież posługuje się zupełnie inną miarą: kieruje się naukami Jezusa w ich najbardziej pierwotnym znaczeniu. A Jezus jednoznacznie i wielokrotnie nawoływał do wybaczania agresorom. Wystarczy przyjrzeć się choćby przypowieści o dobrym Samarytaninie, który opatruje faryzeusza. Ten ostatni, przenosząc tę historię w kontekst sytuacji w Ukrainie, jest przecież odpowiednikiem rosyjskiego agresora. Postawa Franciszka w tym sensie nie jest ani nowa, ani zaskakująca. To samo robił przecież Jan Paweł II, to samo robił ksiądz Popiełuszko. Wybaczali agresorom. Dziś jesteśmy raczej przyzwyczajeni do myślenia zaczerpniętego z kościoła narodowego, czy wręcz nacjonalistycznego, w którym myśl Jezusa jest zaskakująco mocno zepchnięta na dalszy plan. Papież wraca natomiast do korzeni kościoła - dodaje.