To Kościół wypycha wiernych ze swoich szeregów. Każde pytanie zagłuszają organy

Coraz bardziej natarczywe piosenki

To opowieść czterech osób: aktorki i trzech aktorów, o ich doświadczeniu z religią i Kościołem. Ma formę osobistych zwierzeń, prezentacji własnych, prawdziwych albo napisanych na potrzeby przedstawienia wspomnień i przeżyć. Zaczyna się od wspomnień z dzieciństwa — każdy mówi o tym, jak ważna była wtedy dla niego religia, chodzenie do Kościoła, kultywowanie katolickich zwyczajów i tradycji. Ale z czasem pogodny obraz, podkręcany wspólnym śpiewaniem radosnych oazowych piosenek, zaczyna się chmurzyć. Każdy zaczyna opowiadać o tym, jak dorosłe doświadczenia z Kościołem zaczęły go od niego odsuwać. A piosenki, wcześniej wesołe i zachęcające do wspólnego śpiewania, stają się coraz bardziej natarczywe i nieprzyjemne.