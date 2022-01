Pokazali Polskę bez Kościoła katolickiego. "Bezlitosna kpina z tego, co złe"

Fundamentaliści wytoczą najcięższe działa?

To przedstawienie to bardzo inteligentna satyra, bezlitosna kpina z tego, co złe w Kościele katolickim. Groteskowa i złośliwa, ale nie pogardliwa, ostra, momentami nawet bardzo, ale nie przekraczająca granic dobrego smaku - bo jeśli dla kogoś takim przekroczeniem jest wyrzucanie do śmietnika kościelnej cepelii, zapomniał chyba biblijną przypowieść o złotym cielcu i wiele momentów z Ewangelii, w których mowa jest o miłości i szanowaniu bliźniego, a nie obrazków i posążków.