"Misty Mission" – dramat wojenny nie tylko w przestworzach [RECENZJA]

Trójka młodych ludzi, trzy różne życiorysy i jedna wojna, która zmieni ich wszystkich. Nie sugerujcie się okładką - "Misty Mission" to nie komiksowe "Top Gun", ale wielowątkowy dramat wojenny, w którym walki w przestworzach nie są na pierwszym miejscu.

"Misty Mission" wydane przez Scream Comics to komplet trzech albumów: "Jako w niebie, tak i na ziemi", "Jako w piekle, tak i na ziemi" i "Z mroków do czyśćca". Ich autor, Francuz Michel Koeniguer, może być znany polskim czytelnikom z innego komiksu awiacyjnego – "Bomb Road" (Scream Comics, 2018). Tak jak w poprzedniej publikacji, tak i w "Misty Mission" Koeniguer podjął temat wojny w Wietnamie. Choć opowiedziana historia jest tak uniwersalna, że mogłaby się odnosić do młodych ludzi z innym współczesnym konfliktem w tle.

Wojna w Wietnamie jest ważnym bohaterem "Misty Mission", ale pierwsze skrzypce grają Joshua, Nicholas i Heather. Mieszkańcy Danville, "zapomnianej dziury w Alabamie", stanowiący przekrój lokalnej społeczności. Nicholas Beaulieu to syn lokalnego magnata, Joshua mieszka z ojcem rencistą, który stracił zdrowie w fabryce należącej do rodu Beaulieu. Heather, przedstawicielka klasy średniej, to dziewczyna Josha, który na początku historii zabiera ją na ślub bogatego przyjaciela. W drodze powrotnej zostają zatrzymani przez policję. Josh miał wcześniej na pieńku z ludźmi szeryfa, którzy zaprowadzają go przed sąd pod zarzutem jazdy po pijanemu. Młody mężczyzna ma trafić do więzienia na 6 miesięcy, ale jest rok 1967 i Josh znajduje dla siebie "ratunek". Zdecydował pójść się w kamasze i służyć ojczyźnie w Wietnamie.