Marzec 1968. Młodzież była prowokowana przez "aktyw robotniczy"

Oceniając przebieg pierwszego dnia wydarzeń marcowych w Warszawie, szczególną uwagę warto zwrócić na czas i sposób użycia "aktywu robotniczego". Pojawiał się on we wszystkich poważniejszych starciach ulicznych od zamieszek w 1956 r. począwszy. Zawsze jednak aktywiści wkraczali do akcji w końcowej fazie zajść, otrzymując zazwyczaj zadania natury pomocniczej (patrolowanie, ochrona budynków itp.). W marcu 1968 r. stało się inaczej. Jako pierwszy pojawił się właśnie zmobilizowany wcześniej "aktyw robotniczy", który wyraźnie starał się sprowokować młodzież. Zamysł operacji był prosty. Umundurowanej milicji niezręcznie było użyć na terenie uczelni w czasie, gdy trwał tam spokojny wiec, z drugiej jednak strony osoby zainteresowane w wywołaniu zamieszek na dużą skalę nie mogły dopuścić do jego normalnego zakończenia i rozejścia się uczestników, bowiem tak dobry pretekst mógł się prędko nie powtórzyć. Optymalnym rozwiązaniem było więc sprowokowanie bijatyki przez "aktyw", a następnie wysłanie tam umundurowanej milicji dla zaprowadzenia porządku.