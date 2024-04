Andrzej Brycht, TW Gerard, kopał nawet leżącego. "Bo wstanie i odda"

Zza oceanu

Jak opisuje to Koper, trzecia żona Brychta, gruzińska emigrantka, miała ambicje, by mieć własną stadninę koni i dom nad Morzem Śródziemnym. To prawdopodobnie pod jej wpływem pisarz zaczął snuć plany międzynarodowej kariery. Wykupił kilkumiesięczny rejs, w kraju wytłumaczył, że będzie to podróż po inspiracje do kolejnej książki. Jak podaje Koper, w rzeczywistości nie zamierzał już do Polski wrócić. Otrzymał imigracyjną wizę do Kanady. W wieku 37 lat zaczynał wszystko do zera w Toronto.