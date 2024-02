Jan Suzin, pierwszy gentleman telewizji. Kłopotliwy romans kosztował go krocie

"Na zasłużoną emeryturę odszedł pod koniec listopada 1996 roku. Nie przygotował żadnego łzawego pożegnania, co po ponad 50 latach pracy właściwie mu się należało. Po prostu na zakończenie programu jak zwykle pożegnał się z widzami, nie wspominając ani słowem, że to jego ostatni występ. Potem wyszedł z budynku na Woronicza, by jako pracownik nigdy już tam nie powrócić" - pisze Sławomir Koper.