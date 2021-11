Jerzy Kaczmarek. Bond z PRL

Spotkanie "matki" z "synem" nie nastąpiło jednak szybko. Aby wszystko wyglądało bardzo prawdziwie, formalności paszportowe nie zostały przyspieszone. W owym czasie, czasie zimnej wojny trwały one długo. Dopiero rok po wizycie w NRD agent otrzymał więc dwutygodniową wizę i pojechał do RFN. Hildegarda odebrała fałszywego syna z dworca kolejowego i spędziła z nim cały dzień. Rozstali się dopiero wieczorem. Zakwaterowała go w mieszkaniu swojej córki i ruszyła w drogę powrotną do domu.