Zapomniany władca Polski był tyranem i mordercą. Doprowadził do upadku imperium ojca

Bolesław Chrobry postarał się jednak, by syn zmienił zdanie ("Kto wie, może magne­sem była obiet­nica mał­żeń­stwa z cesar­ską krewną?"). I choć Mieszko II był królem Polski po śmierci swojego ojca (od 1025 do 1031 r.), to jego panowanie zostało przerwane przez ambicje Bezpryma. Starszy brat z innej matki został księciem Polski w 1031 r. i przez niespełna rok rządów zasłu­żył na miano tyrana i despoty. "A przy­naj­mniej tak wynika z zapi­sków w nie­miec­kich kro­ni­kach, a prze­cież nie­mieccy kro­ni­ka­rze, nie­da­rzący by­naj­mniej sym­pa­tią jego poprzed­nika Mieszka II, powinni wypo­wia­dać się o nowym władcy w samych super­la­ty­wach" - pisze Kienzler.