Fikcja stała się rzeczywistością. Czym są "dukaizmy"?

Jacek Dukaj to autor, którego nie trzeba przedstawiać miłośnikom literatury science fiction. Wychowanek magazynu "Fantastyka" (debiutował na jego łamach w wieku 16 lat), autor opowiadań i bestsellerowych powieści, laureat wielu prestiżowych nagród, a także wielka inspiracja dla Tomasza Bagińskiego. To właśnie spod pióra Dukaja wyszła "Katedra", która posłużyła Bagińskiemu do stworzenia krótkometrażowej animacji nominowanej do Oscara. Po latach ten sam filmowiec sięgnął po "Starość aksolotla", co zaowocowało produkcją serialu "Kierunek: noc" Netfliksa z międzynarodową obsadą.