Mary Shelley. Frankenstein – recenzja komiksu wyd. Scream Comics

Jego adaptacja "Draculi" (Sceam Comics, 2023) okazała się czymś niezwykłym. Z jednej strony Bess podszedł do Stokera wręcz literalnie, dokonując ledwie kosmetycznych zmian, z drugiej zaprezentował pełną rozmachu wizję, w której pożenił odwołania do ekspresjonizmu, secesji i gotyku ze spektakularną narracją opartą na monumentalnych rozkładówkach i nieszablonowym podejściu do kadrowania czy kompozycji plansz. W przypadku "Frankensteina" mamy powtórkę z rozrywki.