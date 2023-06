"Bram Stoker - Dracula" - recenzja komiksu wyd. Scream Comics

Rzecz jasna nie byłoby to możliwe bez rysunków Bessa. A te po prostu urywają głowę. Obsesja detalu, ekspresjonistyczne kontrasty, ograniczenie się do czerni i bieli, nawiązania do art nouveau czy częste wykorzystywanie światła (przykłady poniżej). Do tego co rusz wyskakujące monumentalne splashe i speady oraz niekończące się eksperymentowanie z kadrowaniem i kompozycją.