Historia bez bohatera/ Dwadzieścia lat później - recenzja komiksu wyd. Scream Comics

"Dwadzieścia lat później" ukazuje dalsze losy ocalałych rozbitków, zmuszonych (dosłownie!) zmierzyć się z przeszłością i wrócić do dżungli. Zaproponowana przez Van Hamme historia to rzecz spod znaku "Chłopców z Brazylii" i szpiegowskich dreszczowców, jakie zalały ekrany w latach 70. Z kolei warsztat Danny'ego mocno ewoluował, kreska stała się bardziej realistyczna i nieco uproszczona, acz wciąż jest to zdecydowanie pierwsza liga. I mimo tych jaskrawych różnic "Dwadzieścia lat później" to rzadki przykład sequala, który dorównuje oryginałowi, interesująco rozwijając już dobrze znane wątki. Klasyka? W swojej klasie bez wątpienia.