Makronisos. Grecka wyspa, gdzie działo się okrucieństwo

Więcej o powojennych losach Greków, których tysiące przybyło do Polski, możecie posłuchać w audioserialu dokumentalnym Audioteki "Mała Grecja. Dawni uchodźcy i ich polska odyseja". Dionisios Sturis i Katarzyna Szczerba opowiadają o polskiej wiosce, którą w całości zasiedlili greccy uchodźcy, o tym, jak radzili sobie w polskich warunkach, dlaczego większość wspomina nazwisko piosenkarki Eleni i co działo się w... Zgorzelcu. To wyjątkowa produkcja, do której trudno się oderwać.