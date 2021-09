Majmurek: Centralizacja, indoktrynacja, zamknięcie. Nowy pomysł rządu na szkołę [OPINIA]

Dziś sytuacja wygląda tak, że jeśli jakaś organizacja chce wejść do szkoły i prowadzić tam zajęcia dla chętnych, potrzebuje do tego zgody dyrektora i rodziców. Czarnek chce, by ostateczna decyzja w tej sprawie należała do kuratora – urzędnika, którego powołuje minister edukacji na wniosek wojewody (powoływanego z kolei przez premiera na wniosek ministra spraw wewnętrznych). Co to oznacza? To, że nawet jeśli dyrekcja i rodzice będą chcieli umożliwić uczniom udział w nieobowiązkowych zajęciach organizowanych przez niezależną organizację na terenie szkoły, wojewoda może to po prostu zablokować.