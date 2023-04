"Krok po kroku" - recenzja komiksu wyd. Nagle Comics

Ten niesamowity efekt końcowy to zasługa duetu Matias Bergara i Simon Spurrier. Ten pierwszy to urugwajski rysownik znany z takich serii jak "Amerykański wampir" czy "Sons of Anarchy", ale największe uznanie (i nominację do Nagrody Eisnera) przyniosła mu praca przy "Coda" (polskie wydanie – Sonia Draga, 2020). Ta ostatnia seria jest również dziełem Spurriera, brytyjskiego scenarzysty, który wcześniej pracował przy takich tytułach jak "Star Wars", "X-Men", "The Spire", "CRY HAVOC" czy "The Rush".