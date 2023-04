Z całej pety! - recenzja komiksu wyd. Nagle Comics

We wstępie autor zaznacza, że jest wrestlingowym neofitą i widać to w każdym kadrze. "Z całej pety!" to w zasadzie jego list miłosny do zapasów, zamaskowanych zawodników i całej towarzyszącej im otoczki. Daniel Warren Johnson wspaniale gra konwencją rozgrywającej się na ringu opery mydlanej, w której równie ważne co tylko spektakularne mordobicie są pełna zwrotów akcji opowieść i towarzyszące jej emocje widzów.