Love – Tygrys – recenzja komiksu wydawnictwa Scream Comics

Komiksy nieme to często awangarda, graficzne eksperymenty, w których ilustracje stanowią furtkę do własnych przemyśleń i interpretacji. W takim podejściu bardzo łatwo o przekroczenie granicy przerostu formy nad treścią. "Love – Tygrys" Frederica Brremauda (rysunki i scenariusz) nie jest jednak tego przykładem.

"Love – Tygrys" to z założenia bardzo prosty komiks opowiadający o wycinku z życia tytułowego mieszkańca dżungli. Autor skupił się na codzienności pasiastego drapieżnika, który budzi się, przechadza po okolicy i oczywiście poluje. Można by powiedzieć, że scenariusz napisało samo życie, bo całość (poza sceną finałową) przypomina pracę dokumentalisty-przyrodnika. Niemego obserwatora, który podąża za tygrysem krok w krok.

W "Love – Tygrys" nie dzieje się prawie nic, czego byśmy nie obejrzeli w filmie przyrodniczym. Brremaudowi udało się jednak stworzyć z "okruchów tygrysiego życia" niesamowicie emocjonującą opowieść trzymającą w napięciu do samego końca. W całym komiksie nie pada ani jedno słowo, nie ma onomatopei, a mimo to z każdego kadru wylewają się dźwięki i emocje.

To zasługa doskonałego warsztatu autora. Patrząc na ilustracje rzeki czy wodospadu, od razu "słychać" szum wody. Ryki zwierząt, huk burzy, krople uderzające w liście, dźwięk przeżuwanej spokojnie trawy - to niesamowite, jak wiele można "usłyszeć" w tym niemym komiksie, który pobudza wyobraźnię i angażuje czytelnika bardziej niż niejeden "gadany" komiks.

"Love – Tygrys" to znakomity album, który teoretycznie "czyta" się za jednym zamachem i odkłada na półkę. To jednak coś zdecydowanie więcej niż popis graficznego kunsztu autora. To natłok emocji i wrażeń zamknięty w przepięknej oprawie.