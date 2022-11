Kowboj z Szaolin. Kto powstrzyma panowanie? - recenzja komiksu wyd. KBOOM

Fabularnie to najbardziej zwarta i logiczna odsłona serii, co nie znaczy, że Darrow zrobił tu jakąś rewolucję. Co to to nie. "Kto powstrzyma panowanie?" to wciąż bezczelna pochwała eskapizmu i zapis strumienia świadomości gościa, który już dawno przedawkował popkulturę.