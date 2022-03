Kowboj z Szaolin: Szwedzki Bufet - recenzja komiksu wyd. KBOOM

Naskórkowa "historia" sprowadza się tu w zasadzie do kilku sekwencji, w tym jednej rozciągniętej na 100 stron, gdzie tytułowy bohater widowiskowo masakruje truchła umarlaków za pomocą pił mechanicznych przyczepionych do końców długaśnego kija. Do tego szczątkowe dialogi, wiaderko onomatopei oraz wstęp, w którym autor zdradza przeszłość kowboja. I tyle, do widzenia.