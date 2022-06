Joker/Harley: Zabójczy umysł - recenzja komiksu wyd. Egmont

Kami Garcia, autorka bestsellerów z listy "New York Timesa" ("Piękne istoty", "Unbreakable", "The X-Files Origins: Agent of Chaos"), wzięła na warsztat dwójkę kultowych antagonistów Batmana i dokonała niemal całkowitej dekonstrukcji ich mitów. Po części wymyśliła ich na nowo, choć cały czas opierała się na przyzwyczajeniach znawców uniwersum DC.