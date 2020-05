"Harleen" – piekielne love story [RECENZJA]

Można by pomyśleć, że "Harleen" to kolejne origin story. N-ta wersja opowieści o narodzinach ikony DC Comics, która po filmach z Margot Robbie wyrosła na gwiazdę współczesnej popkultury. Harleen Quinzel dla Stjepana Sejica (scenariusz i rysunki) nie jest jednak słodką wariatką w seksownych szortach. W jego komiksie Harleen to młoda doktor psychiatrii, której spotkanie z zielonowłosym psychopatą otwiera oczy na inny, nieznany świat. Ale nie tylko Joker przyczynia się do narodzin Harley Quinn.

Chorwacki artysta bardzo kompleksowo podszedł do postaci słynnej heroiny. Pokazał, jaką była osobą na studiach i w pierwszych latach pracy. Poznajemy jej przyjaciółkę i wczesny stosunek do Batmana. Punktem zwrotnym w jej życiu było jednak spotkanie z Jokerem. Potworem, wrogiem publicznym budzącym trwogę. Ona bardziej niż strach czuła jednak fascynację. Harleen chciała go poznać, odkryć, jaki jest naprawdę. To nie była jednak "miłość od pierwszego wejrzenia" - młoda psychiatra szybko dostrzegła jego oszustwa i manipulacje, które służyły mu do igrania z wcześniejszymi terapeutami. Jakimś cudem udało mu się jednak uczynić z ambitnej badaczki bezwzględną morderczynię. A może to wcale nie zasługa Jokera?