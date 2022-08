Green Lantern: Wojna z Korpusem Sinestro – recenzja komiksu wyd. Egmont

Skąd u Sinestro ta awersja do Zielonej Latarni? O tym Geoff Johns (scenarzysta) opowiadał we wcześniejszych komiksach z serii "Green Lantern", która w Polsce była wydawana fragmentarycznie w dość nieoczekiwany sposób. Dość powiedzieć, że przełomowy album "Green Lantern: Najczarniejsza noc" Johnsa ukazał się nad Wisłą w 2019 r., choć powinno się go przeczytać dopiero po "Wojnie z Korpusem Sinestro", by mieć pełny obraz historii.