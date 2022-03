"Frnck – 1. To dopiero początek": Jaskiniowcy jak żywi [RECENZJA]

Właściwa historia rozpoczyna się w momencie, gdy uciekając przed groźnym psem Franck wpada do jeziora, a po wynurzeniu się na powierzchnię odkrywa, że znajduje się w jakimś dziwnym miejscu. Dość szybko bowiem okazuje się, że nie ma do czynienia z aktorami grającymi jaskiniowców, lecz z prawdziwymi troglodytami, a tamtejsza fauna i flora bywa naprawdę niebezpieczna. No cóż, chłopcu nie od razu uda się porozumieć z ludźmi, którzy posługują się językiem pozbawionym samogłosek, a odnalezienie drogi powrotnej okaże się dla głównego bohatera znacznie trudniejsze, niż się spodziewał. Wygląda na to, że na razie będzie musiał się przystosować do życia bez pizzy, internetu, a nawet mydła! Czeka go więc nauka sztuki przetrwania w zaiste niesprzyjających warunkach, a czytelnicy z zainteresowaniem będą śledzić jego wysiłki.