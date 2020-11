Zamek zwierzęcy, t. 1, Miss Bangalore – recenzja komiksu wydawnictwa Taurus Media

Tytułowy zamek został w niejasnych okolicznościach opuszczony przez ludzi. Pozostawione same sobie zwierzęta utworzyły miasto-państwo, w którym niepodzielną władzę, opartą na wyzysku i terrorze, dzierży byk Silvio i gwardia krwiożerczych psów. Rogaty despota jest dysponentem dóbr, które w pocie czoła wytwarzają poddani, oraz gwarantem bezpieczeństwa, bo jak mówi, w okolicznych lasach grasują wilki.

Brzmi znajomo? Oczywiście, bo komiks Darisona i Delepa to nic innego jak współczesna parafraza powieści "Folwark zwierzęcy" George'a Orwella z 1945 r., której ostrzeżenie przed totalitaryzmem nadal jest boleśnie aktualne. Wystarczy włączyć telewizor.

Jednak mimo oczywistych zbieżności i wydźwięku "Zamek zwierzęcy" stanowi autonomiczną historię, nieskupiającą się na genezie autorytarnych rządów, co pokazującą moment "przebudzenia" i drogę do pokojowej, wzorem wymienionych we wstępie Wałęsy czy Gandhiego, rewolucji.