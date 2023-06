"Foligatto" - recenzja komiksu wyd. Nagle! Comics

Jak pewnie się już zorientowaliście, "Foligatto" to zdecydowanie rzecz nie dla każdego. Jednak, jeśli lubujecie się w nieoczywistych historiach i artystycznym podejściu do komiksu, a twórczość wspomnianych wyżej twórców przyprawia was o szybsze bicie serca, debiut Nicolasa de Crécy powinien przypaść wam do gustu. Zwłaszcza że to kolejny świetnie wydany album w portfolio młodziutkiej oficyny.