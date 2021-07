Episkopat to nie partia polityczna. "Musimy współtworzyć Kościół, a nie biernie oceniać"

Tutaj wracamy do tematu naszej oceny i postrzegania biskupów. Znamy ich mniej niż polityków. Pierwszoplanowych polityków słuchamy częściej niż własnego biskupa. Nieraz własnego biskupa kojarzymy wyłącznie z jakimś kontrowersyjnym fragmentem wypowiedzi. Urasta on do roli głównego przesłania biskupa. W oderwaniu od kontekstu, zawęża sens, ale wystarcza by przekreślić autora. Owszem czasem są to sformułowania dalece niefortunne albo wprost błędne. Ale to nie wszystko, co dany biskup ma do powiedzenia. Dlatego polecam przyjrzeć się temu, co robi i co mówi nasz biskup.