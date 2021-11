Doktor Strange – recenzja komiksu wydawnictwa Egmont

Strange korzystał z magii, odwoływał się do mocy tajemniczych istot i artefaktów. Jego przygody obfitowały w odniesienia do mistycyzmu czy wierzeń dalekiego wschodu. Dzięki temu nowy komiks wpasował się idealnie w hipisowskie trendy lat 60., kiedy wielu Amerykanów fascynowała tematyka duchowych przemian, podróżowanie do Indii etc.