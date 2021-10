Po śmierci dziadka opiekuje się Kajkiem i Kokoszem. Długo nie wiedziała o ich istnieniu

Z postaciami Janusza zaprzyjaźniłam się dopiero po jego śmierci. Są mi na tyle bliskie, że postanowiłam się tym zająć na poważnie – stąd założenie Fundacji. Napisanie wstępu do wspomnianej kolekcji było nie lada wyzwaniem. Emocjonalnie wciąż nie do końca poradziłam sobie z utratą dziadka. Choć wierzę, że gdzieś tam czuwa nade mną i nad tym, co robię. Kieruję się intuicją i przeczuciami - czego on sam by sobie życzył i jak by coś zrobił. Myślę, że wychodzi mi to dobrze. Natomiast w samym dziadku widzę trochę Kokosza. Trochę niezdarny, lekkoduch z nieposkromioną miłością do jedzenia.