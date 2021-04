"Doktor Strange" tom 4: humor z piekła rodem

Trzon czwartego tomu polskiej kolekcji "Doktor Strange" to pożegnalny run Donny'ego Catesa, który przejmował serię od samego Jasona Aarona. Cates już wcześniej udowodnił, że jako scenarzysta świetnie czuje postać Stephena Strange'a (patrz tom 3), a jego "Damnation" tylko to potwierdza. Nie jest to komiks przełomowy czy wybitny, ale walorów rozrywkowych zdecydowanie nie można mu odmówić.