Amazing Spider-Man: Ostatnie łowy Kravena i Odejść z hukiem - recenzja komiksów

W marcu polscy fani Spider-Mana dostali od Egmontu dwa kolejne powody, by zrobić miejsce na półce i czystkę w portfelach. Pierwszy tom z serii Epic Collection to gratka przede wszystkim dla czytelników starszej daty, zaś "Odejść z hukiem" z serii "Globalna sieć" ma wszystko to, co nowoczesny Pająk ma do zaoferowania.

Share

"Amazing Spider-Man: Ostatnie łowy Kravena" i "Odejść z hukiem", Egmont 2021 Źródło: Materiały prasowe