"DC Pojedynek Superbohaterów" i "Wieczne zło": super karcianki nie tylko dla fanów

Kiedy z ilustracji na pudełku i kartach do gry spogląda Batman, Superman, Joker i inne ikony DC Comics, wiadomo, kto jest głównym odbiorcą. Ale "DC Pojedynek Superbohaterów" i nowo wydane "Wieczne zło" mają w sobie to coś, co przyciągnie do zabawy nawet największych komiksowych laików.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

"Wieczne zło" to nowa, samodzielna gra z karcianej serii wyd. Egmont (Materiały prasowe)