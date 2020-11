"Czwórka z Baker Street. Tom 6 – Człowiek ze Scotland Yardu" - recenzja

Wprawdzie w "Dziedzictwie Moriarty'ego" byliśmy świadkami wyeliminowania Desmonda Keene’a, który należał do grona najbliższych współpracowników demonicznego profesora, ale okazuje się, że była to zaledwie wygrana bitwa w długiej wojnie, którą musi stoczyć słynny detektyw. Na wolności bowiem cały czas pozostają pułkownik Moran, który nie cofa się przed radykalnymi rozwiązaniami – niezależnie od tego, czy chodzi o wrogów czy dotychczasowych współpracowników – oraz nadkomisarz Blackstone ze Scotland Yardu, który właśnie wstępuje w szeregi oddziału specjalnego.

Jak łatwo się domyślić, to Blackstone będzie głównym przeciwnikiem Sherlocka Holmesa w tym albumie. Za wszelką cenę chce on sprowokować detektywa do wyjścia z ukrycia, zanim uda mu się zgromadzić dowody potwierdzające udział nadkomisarza w działaniach gangu Moriarty’ego. Możemy się też przekonać, że Blackstone – odróżnieniu od pułkownika Morana – potrafi być cierpliwy i naprawdę przebiegły. Szybko dochodzi do wniosku, że czułym punktem Sherlocka Holmesa mogą być jego pomocnicy. Puszczona w ruch policyjna machina powinna przecież sprawić, że Billy, Czarny Tom i Charlie wpadną w ręce nadkomisarza i doprowadzą go do ich ukrywającego się opiekuna.