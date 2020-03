"Bękart": rodzinny kryminał [RECENZJA]

Mój zachwyt nie wynika z faktu, że "Bękart" to komiksowe arcydzieło. Wręcz przeciwnie – to bardziej rzemieślnicza robota niż kamień milowy, ale zawiera wszystko, czego można by oczekiwać od wciągającej lektury. Takiej, którą będzie się długo wspominać, chętnie do niej wracać i polecać innym.