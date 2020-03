"Judasz": piękny, bluźnierczy fanfik [RECENZJA]

Za " Judaszem " stał intrygujący koncept. Jeff Loveness chciał pokazać losy biblijnego zdrajcy po zejściu do piekła, opisać spotkanie z Jezusem (katolickie wyznanie wiary mówi, że Chrystus zstąpił do piekieł przed Zmartwychwstaniem) i znaleźć odpowiedź na kilka kluczowych pytań, które nurtują teologów od wieków. Dlaczego Jezus, kochający wszystkich ludzi, nie odwiódł Judasza od zdrady, przez którą został skazany na wieczne potępienie? Czy Judasz miał wybór? Czy inne biblijne szwarccharaktery mogły wybrać dobrą ścieżkę? Jaki właściwie sens miała śmierć Jezusa?

"(…) biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla niego, gdyby się nie narodził" - ten cytat z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 24,26) otwiera całą opowieść i zawiera myśl, do której Loveness wraca w kolejnych rozdziałach. Formalnie jego "Judasz" to spójna nowelka, zawierająca fantazyjny obraz piekła i szatana (gdzieniegdzie podparty starotestamentalnymi cytatami). Judasz jest tu pokazany w różnych momentach swojego życia, ale najważniejsze jest pośmiertne spotkanie z Jezusem. To właśnie w tym wątku scenarzysta rozpościera skrzydła i demonstruje swą bujną wyobraźnię.