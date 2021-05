Zmarł Eric Carle. Autor kultowej książki dla dzieci

Eric Carle karierę zawodową rozpoczął jako ilustrator "New York Times". Kiedy bestsellerem okazała się napisana przez Bila Martina i zilustrowana przez niego książeczka "Miś patrzy" (1967), postanowił samodzielnie podejść do tematu. "Bardzo głodna gąsienica", która ukazała się na rynku w roku 1969 zyskała przychylność rodziców i podbiła serca młodych czytelników na całym świecie. Książka została przetłumaczona na 62 języki i do dziś stanowi źródło najcenniejszych, bo najwcześniejszych wspomnień literackich.