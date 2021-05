Zatopić III Rzeszę. Śmierć psa mogła przekreślić powodzenie misji

Czarny labrador Nigger nie był zwyczajnym psem. Można by śmiało powiedzieć, że w swoim krótkim życiu spędził w powietrzu więcej godzin niż niejeden oficer sztabowy Królewskich Sił Powietrznych, i byłoby to jedno z tych stwierdzeń, w których złośliwość walczy o prymat z prawdą i żadna z nich zdecydowanie nie zwycięża. Nigger nie należał bowiem do byle kogo, lecz do samego Wing Commandera Guya Gibsona, kawalera DFC i DSO oraz dowódcy 617 Dywizjonu ciężkich bombowców. Zwykle podążał za swoim panem krok w krok, jednak tym razem nie mógł na to liczyć. Guy Gibson od rana to znikał, to pojawiał się w drzwiach różnych budynków, rozmawiał z podnieceniem z ludźmi, którzy przylecieli wielkim białym samolotem, i zupełnie nie miał czasu na zabawę ze swoim pupilem.