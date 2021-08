Zabił teściową nożem i ciężko ranił teścia. Uniewinnili go, bo lunatykował

Wiadomo, że jego teściowa, nazywająca go "wielkim, poczciwym miśkiem", z przyjemnością oczekiwała jego wizyty. O świcie 23 maja 1987 roku, czyli w przeddzień umówionego spotkania, Kenneth wstał z łóżka — ale się nie obudził. Lunatykując, wsiadł do samochodu, przejechał czternaście mil (ok. 22 km – dop. red.), włamał się do domu teściów, zabił teściową nożem, a teścia ciężko ranił. Następnie pojechał na posterunek policji i oznajmił: "Chyba kogoś zabiłem… Moje ręce!" — bo dopiero w tej chwili zauważył, że ma okropnie pokaleczone dłonie. Odwieziono go do szpitala, gdzie przeszedł operację ścięgien dłoni.