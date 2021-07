Pierwszego gwałtu dokonał jako 14-latek. Syn rumuńskiego dyktatora był bardziej znienawidzony od ojca [Felieton]

Gdy wieści o skandalicznym zachowaniu syna doszły w końcu do uszu Nicolae Ceaușescu, ten niezbyt się nimi przejął. Poradził jedynie synowi, by przestał pić i wziął się do roboty. Rzecz jasna niczego to nie zmieniło, a wytypowany na następcę "Słońca Karpat" mężczyzna przekraczał kolejne granice.