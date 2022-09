Wyznania młodocianych morderców. "Jak go przestaliśmy z kolegą bić, to jeszcze żył"

Dzieci mordercy to problem całego świata. To one są w USA plagą policyjnych statystyk. Jak pewna dwunastoletnia dziewczynka, która śmiertelnie ugodziła nożem o trzy lata starszego brata, ponieważ nie chciał jej dopuścić do telefonu. W Wielkiej Brytanii wśród nastolatków furorę robi happy slapping (atakowanie na wesoło): napadają na przypadkowych przechodniów i biją ich, a swoje wyczyny nagrywają komórką. W ubiegłym roku członkowie młodocianego gangu skopali na śmierć trzydziestosiedmioletniego barmana Davida Morleya, spokojnie siedzącego na ławce nad Tamizą. Zrobili to według scenariusza powieści Anthony’ego Burgessa "Mechaniczna pomarańcza". Najmocniej, żołnierskim butem, kopała w głowę leżącego czternastoletnia dziewczynka.