Licealiści chcieli zamordować kilkaset osób. Władze długo ukrywały ich motywację

Kluczowe wydarzenie podzielili na trzy akty, jak film. Miało zacząć się od ogromnej eksplozji w stołówce. Na początku przerwy schodziło się tam ponad sześciuset uczniów. Dwie minuty po dzwonku wszyscy byliby martwi. W pierwszym akcie główne role miały odegrać dwie bomby z butli gazowych, podobne do ładunku-zmyłki. Każda była dozbrojona gwoździami i metalowymi kulkami do wiatrówki, podpięta do pełnego kanistra benzyny i mniejszej butli z gazem, a to wszystko jeszcze do budzików. Bomby wygodnie mieściły się do toreb, które Eric i Dylan mieli wnieść do szkoły pośród bałaganu spowodowanego przerwą. Dylan znowu miał wejść w zabijanie krok po kroku. Nastawianie budzika było bezkrwawe, obojętne. To nie było zabijanie – nie było krwi, krzyków. Dylan miał popełnić większość swoich morderstw, zanim będzie musiał stawić im czoło.