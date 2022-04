Byli oskarżani o kanibalizm i orgie. Walka z chrześcijanami przyniosła odwrotny skutek

Korzenie chrześcijaństwa

(...) Wyedukowany Żyd, jakim był Jezus, który być może znał grekę, a tak- że aramejski, język mieszkańców regionu, zdawał sobie sprawę, że musi dotrzeć do miejskich tłumów, by rzeczywiście wpłynąć na bieg wypadków. Dlatego porzucił społeczności wiejskie, w których rozpoczął nauczanie, i poszedł głosić słowo do najważniejszych miasteczek i miast regionu. Jego cudowne uzdrowienia i egzorcyzmy w połączeniu z doskonałymi umiejętnościami kaznodziejskimi okazały się sensacją. Przyciągnęło to uwagę rządzących, które automatycznie założyły, że dążył do władzy. Obawiając się, że Jezus może rozpocząć żydowską rewoltę, przedstawiciel rzymskiej władzy w regionie, Poncjusz Piłat (sprawował urząd 26–36 n.e.), zarządził w Jerozolimie w 30 roku n.e. jego ukrzyżowanie – zwyczajową karę za zagrożenie dla pokoju na rzymskim terytorium.