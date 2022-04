Kto zdradził Anne Frank? Ojciec nie chciał, by prawda wyszła na jaw

Choć nazwisko notariusza jako potencjalnego zdrajcy było powszechnie znane, to na jego obronę przemawiało kilka faktów. Pewnym jest, że Van den Bergh "należał do zlikwidowanej we wrześniu 1943 r. Rady Żydowskiej, której niemal wszyscy członkowie zostali wywiezieni do różnych obozów koncentracyjnych". Wielu historyków założyło, że "nawet gdyby wiedział o oficynie, nie czekałby rok z przekazaniem tej informacji SD, jeśli zaś zrobiłby to, zanim go deportowano, naziści z całą pewnością nie wstrzymywaliby się 11 miesięcy przed podjęciem działań".