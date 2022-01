Wydarzenie wydawnicze i historyczne. Premiera, na którą świat czekał ze wstrzymanym oddechem: "Kto zdradził Anne Frank" autorstwa Rosemary Sullivan od 23 marca w Polsce!

Ponad trzydzieści milionów osób przeczytało "Dziennik" Anne Frank, świa­dectwo nastoletniej dziewczyny. Anne pisała go, ukrywając się z rodziną i czterema innymi osobami w amsterdamskiej oficynie w czasie II wojny światowej aż do chwili aresztowania przez nazistów i zsyłki do obozu kon­centracyjnego. Jednak pomimo wielu prac – artykułów, książek, sztuk te­atralnych i powieści – opowiadających historię Anne, nikt jednoznacznie nie wyjaśnił, jak ośmiu ludziom udało się przetrwać przez ponad dwa lata i kto lub co ostatecznie naprowadziło nazistów na ich trop.