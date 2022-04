Zabijał pacjentów przez 16 lat. To może być największy seryjny morderca w historii

Początek koszmaru

Charles Cullen urodził się w 1960 r. w miasteczku West Orange w stanie New Jersey. Był najmłodszy z ośmiorga dzieci. Kiedy miał 7 miesięcy, zmarł jego ojciec. W dzieciństwie, które wspominał jako koszmar, był nękany przez starsze dzieci i chłopaków swoich sióstr. Doprowadziło to do sytuacji, że w wieku 9 lat dokonał pierwszej próby samobójczej.