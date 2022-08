Ile kosztuje żona? "Przeciętna cena za młodą dziewicę wynosiła 350 dolarów"

Violetta Rymszewicz: Jeśli o cenę żony pyta mężczyzna zainteresowany kupieniem silikonowej lalki czy seks-robota, to dokładnie znamy odpowiedź. Koszt lalki zależy od stopnia zaawansowania silikonowej żony i oczekiwań mężczyzny. Jeśli chce mieć sztuczną, ale responsywną żonę seks-robota, to będzie musiał zapłacić ok. 50 tys. funtów. Jeśli wystarczy mu niema towarzyszka z silikonu, to będzie jakieś 4 tys. funtów. Natomiast, jeśli mężczyzna do roli żony chciałby kupić żywą kobietę, to cena gwałtownie wzrośnie. Nie ma granic.